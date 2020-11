I Sydamerika så han fattige bønder, som kæmpede med at få livet til at hænge sammen. Det fik ham til at spekulere på sine egne udfordringer. De endeløse nætter med tanker uden fremtid foran det tændte fjernsyn. Hans barndom med stammen, og faren som forlod familien. Euforien over at vinde kontrollen over sig selv igen.

- Efter jeg selv havde været så meget nede, fik jeg et behov for at hjælpe andre, som også var nede, siger Martin.