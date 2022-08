Fanøs drikkevand skal renses af midlertidigt anlæg

Det midlertidige anlæg bliver etableret af hensyn til forbrugersikkerheden og er også en ekstraomkostning, skriver Fanø Kommune på deres hjemmeside.

- Styrelsen for Patientsikkerhed har ønsket, at vi så hurtigt som muligt fik etableret et kulfilteranlæg, fortæller Kaj Svarrer, der er formand for Fanø Vand A/S.

Ifølge formanden arbejder vandværket under pres, da det først i sidste uge blev besluttet af Esbjerg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, at et kulfilteranlæg skulle i brug.