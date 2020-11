Socialdemokraterne vælger ny udfordrer

(Opdateret med friske kommentarer fra den nyvalgte spidskandidat)

Mette With Hagensen er søndag middag valgt som ny spidskandidat for Socialdemokratiet, når der næste år er valg til Region Syddanmark.

Valget fandt sted via en elektronisk afstemning blandt socialdemokraterne i Region Syddanmark.



Hun afløser den 69-årige Poul Erik Svendsen, som efter knap femten år som spidskandidat for partiet trækker sig fra regionspolitik.

Mette With Hagensen, 53 år, lektor fra Varde, er gennem en årrække tidligere formand for interesseorganisationen Skole og Forældre. Nu er hun socialdemokraternes nye bud på en formand for Region Syddanmark.



- Det er fantastisk, men det er også en kæmpeopgave, som medlemmerne har lagt på mine skuldre, siger den nye spidskandidat.

Ved sidste valg til regionsrådet i 2017 fik Poul Erik Svendsen omkring 18.000 stemmer, Villy Søvndal, SF, omkring 70.000 og regionsrådsformand Stephanie Lose, Venstre, fik omkring 90.000 stemmer. Hvad vil den nye spidskandidat for S gøre ved det?

- Det skal vi gøre i fællesskab. Det, der er vores styrke er, at vi har et stærkt kandidathold, og at vi har en tydelig socialdemokratisk politik, og at vi får gjort regional politik interessant for borgerne, fortæller Mette With Hagensen.

Komfortabel sejr



Mette With Hagensen vandt søndagens socialdemokratiske afstemningen med 55 procent af de afgive 2275 stemmer. Hun fik 1275 af dem. 238 stemmer var blanke.



Hendes to konkurrenter, Poul Fremmelev, Kolding, og fynske Michael Bøtker Møller Nielsen, fik henholdsvis 684 og 181 stemmer. Mette With Hagensen sidder ikke i regionsrådet før valget, så det bliver et nyt område, der skal læres.

- Jeg får en ret stejl læringskurve her i begyndelsen, og jeg skal have kontakt til dem, der sidder i regionsrådet nu og læres op af dem. Jeg har jo erfaring fra arbejdet i en NGO (en ikke-statslig interesseorganisation. Red), og nu skal jeg lære, hvordan man arbejder politisk i et regionsråd, siger den nye spidskandidat.

Målet for de nye spidskandidat er, at blive formand for regionsrådet. Man må sige, at hun kommer fra baghjul.

- Selvfølgelig tror jeg på det. Hvis man ikke tror på det, skal man ikke gå ind i det. Hvis man går ind og siger, at jeg går efter at blive nummer to, så bliver man nummer to, siger spidskandidat Hagensen