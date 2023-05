Fem millioner skal hjælpe sundhedspersonalets følelsesmæssige krav

Midlerne skal bruges på at sætte fokus på de følelsesmæssige krav, som sundhedspersonale møder i deres arbejde med patienter og pårørende.

- Arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø stopper aldrig, siger fungerende regionsformand Bo Libergren (V) og forsætter:

- Det er noget, vi hele tiden skal have fokus på, og derfor er jeg glad for, at vi nu yderligere styrker vores indsatser med at forebygge og håndtere de høje følelsesmæssige krav, som mange medarbejdere møder i det daglige arbejde med patienter og pårørende.



Aflastningssamtaler, debriefing og supervision

De ekstra fem millioner skal omfatter blandt andet ledelsessparring, implementering af støttemuligheder og værktøjer samt udvikling af en ny uddannelse til alle personaleledere med fokus på aflastningssamtaler, debriefing, supervision og compassion.