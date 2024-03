Mangel på speciallæger er så stor, at patienter kan dø

Hvis din læge henviser dig til udredning og behandling på et perifært hospital, kan du meget vel komme til at vente længe.

For selvom du har ret til at blive udret inden for 30 dage, så er det ikke en selvfølge, at den bliver overholdt på sygehusene i Region Syddanmark.

Der er nemlig massiv mangel på speciallæger, og det presser ventetiderne i vejret.

I 2023 slog Region Syddanmark 274 speciallægestillinger op. Kun 171 af dem blev besat.



En speciallæge er typisk ansat på et sygehus og har speciale i eksempelvis mave-tarm-sygdomme, lungesygdomme eller gynækologi.