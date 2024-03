Millioner til udvikling af syddansk kræftbehandling

Størstedelen, nemlig 47 millioner kroner, skal primært bruges til at øge behandlingskapaciteten og udvikle den syddanske kræftbehandling. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Disse midler allokeres ud på syv regionale initiativer. Der skal blandt andet etableres puljer til ekstra uddannelsesforløb, som skal medvirke til at øge kapaciteten på kræftafdelinger. Andre midler skal gå til honorering af overarbejde, når operationspersonale og medarbejdere f.eks. bliver længere på dagen eller hjælper kolleger på andre sygehuse med at analysere billeder og prøver.

- Vi støtter tiltag, der skal være med til at styrke den kræftbehandling, vi kan tilbyde syddanske patienter. Derfor vil vi uddanne flere speciallæger inden for udredning og diagnosticering, så vi får flere ressourcer til enten at få afklaret mistanke om kræft eller få startet kræftbehandling op hurtigt, når det er nødvendigt, siger formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S).