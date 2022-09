Region Syddanmark klar med vaccinationer men udsatte under 50 år får ingen invitation

Efteråret banker på døren, og det betyder, at Region Syddanmark åbner dørene for efterårets vaccinationsindsats. Invitationen lander i den digitale postkasse, som man kender det fra tidligere.

For mange syddanskere vil invitationen i år indeholde mulighed for at booke tid til en vaccination mod COVID-19, men også for influenza og pneumokokker.

- I år er langt de fleste syddanskere vaccineret mod COVID-19, og immuniteten i samfundet er høj. Derfor handler det i år om at beskytte ældre og sårbare med en booster-vaccination, så deres risiko for et alvorligt forløb med corona nedbringes. Derudover tilbyder vi også syddanskerne over 65 år og andre målgrupper vaccination mod influenza og pneumokoksygdom, siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.



Ingen invitation til udsatte under 50 år

Personer under 50 år - som anbefales at få en corona- eller influenzavaccine på grund af for eksempel sygdomme eller deres arbejde - skal dog ikke sidde derhjemme og vente på en vaccineinvitation til efteråret. Den får de nemlig ikke.

I stedet skal de selv tjekke, om de er en del af vaccinationsmålgrupperne og sørge for at få bestilt tid.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen tirsdag, hvor styrelsen har udsendt opdaterede retningslinjer.

Klar fra 15. september

Det er muligt for grupperne at blive vaccineret fra 1. oktober, men man kan allerede bestille tid på vacciner.dk fra 20. september, skriver Sundhedsstyrelsen.



For de ældste grupper begynder efterårets vaccinationsprogram i Danmark dog allerede 15. september. Her kan borgere, der er 85 år eller derover, lade sig vaccinere.



Regionen tilbyder flere forskellige muligheder for at blive vaccineret blandt andet på de store vaccinationscentre i Vejle, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Aabenraa, Odense og Svendborg.