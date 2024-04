Studerende begejstrede for ny kampagne

Derfor er Region Syddanmark, sygeplejerskeuddannelserne, Dansk Sygeplejeråd og de syddanske kommuner gået sammen om en ny kampagne, der hedder 'Flere som dig'.

Kampagnen består af tre videoer, der bliver vist på sociale medier og i biograferne.



I videoerne ser vi tre forskellige mennesker, der takker de sygeplejersker, de har mødt i sundhedsvæsenet.

Målet er at fortælle, hvilken forskel man som sygeplejerske kan gøre for patienter og pårørende for derigennem at tiltrække ansøgere til uddannelsen.