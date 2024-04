Stort samarbejde skal løse sygeplejerskemanglen

I 2030 kommer samfundet til at mangle 8.200 sygeplejersker, viser fremtidsprognoser – og i takt med at der kommer flere ældre og færre unge, der søger ind på sygeplejerskeuddannelsen, står det danske samfund over for en potentiel krise.



- Hvad vil I gøre, hvis den her kampagne ikke giver sig udslag i søgetallene?

- Vi håber selvfølgelig på, at det har en effekt. Ellers må vi jo gøre nogle af de ting, som vi gør i forvejen og prøve at besætte stillingerne med andre personale kategorier som eksempelvis at rekruttere fra udlandet. Men jeg tror sådan set på, at med den ro, der er kommet omkring sygeplejerskefaget, så er det godt at få det talt op.