Krigen med de mange døde blev mindet

Onsdag den 11.november klokken 11 var det 102 år siden, at første verdenskrig sluttede. Det blev markeret flere steder, blandt andet med nedlæggelse af kranse på Klosterkirkegården og på Damager kirkegård i Haderslev.

Fordi vi lever i covid-19-tider, var mindehøjtideligheden begrænset til få deltagere. Ud over repræsentanter fra Slesvigske Fodregiment i Haderslev var det blandt andet repræsentanter for Haderslev Kommune samt den tyske præst, Christa Hansen, og den tyske konsul, Carsten Friis.

Mindedagen begyndte klokken otte på Haderslev Kaserne, hvor Dannebrog blev hejst til lyden af Honnør for konge og Flag.

Omkring ti millioner soldater døde på krigens slagmarker, men dertil kom enormt mange syge og invaliderede, krigsfanger samt de mange, mange mennesker som i forlængelse af krigen blev et let bytte for den spanske syge. Det anslås derfor, at krigen måske krævede 40 millioner menneskeliv, ja, der er forskere, der taler om op til 60 millioner døde.(kilde: Jørn Buch, Første verdenskrig - en skelsættende krig).