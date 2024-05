21-årig lærer at møde til tiden, cykler til Frankrig og får sig et job

- Det er mega fedt. Jeg er så glad for det, fordi jeg elsker at være her, og det er de mest fantastiske mennesker, der er her, og jeg kan godt lide arbejdet. Jeg kan rigtig godt lide at stå og samle ting, det synes jeg er rigtigt fedt, fortæller Victoria Lorenzen.

Det har nu ikke været lige fedt det hele. Kurset afsluttes med en cykeltur til Tour-bjerget over dem alle, Alpe d'Huez, afgang den 2. juni, så der har skullet trænes - meget.

- Før vi begynde med at cykle, synes jeg at det var det værste. Jeg hader at cykle. Men så begyndte vi med at cykle. Og så var jeg sådan, hold da op, det er faktisk ret fedt det her, siger Victoria her på den anden side.