29-årig sendt i fængsel for at skubbe til 18-årig fodbolddommer

Den 29-årige valgte at blive væk fra retssagen i går, men da hans advokat var mødt op, valgte dommeren at behandle sagen.

Efter forklaringer fra Julie Alsbro og en af kampens spillere mundede retssagen ud i en dom på 20 dages ubetinget fængsel til den 29-årige mand for det fysiske overgreb i form af selve skubbet. Det fortæller JydskeVestkysten.

Den tiltalte nægtede sig via sin forsvarer skyldig, og forsvareren bad om betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

Sagen satte fokus på dommernes tryghed

Overgrebet mod den nu 19-årige Julie Alsbro blev meget omtalt - og har bl.a. ført til, at DBU Jylland har sat fokus på fodbolddommernes sikkerhed.

I marts måned lagde DBU Jylland en plan frem for at øge sikkerheden for breddefodboldens dommere.

Julie Alsbro, der fortsat er aktiv dommer, er rykket op i serie 3 og har dermed taget endnu et skridt til at opfylde drømmen om at rykke længere op i rækkerne og få en karriere som fodbolddommer i Superligaen.