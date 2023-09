Bustur gav svar på afgørende spørgsmål om vindmøller

Hvordan er det at være nabo til et 150 meter højt ståltårn med store, susende vinger? Det spørgsmål har ligget en håndfuld borgere i Sønderborg Kommune på sinde, efter kommunen kort før sommerferien løftede sløret for 14 potentielle placeringer af nye solcelle- og vindmølleanlæg.

Tidligere på måneden fik de undrende borgere så mulighed for at få svar og opleve livet med vindmøller i baghaven helt tæt på. ProjectZero inviterede nemlig på ekskursion til Sæd, hvor de 150 meter høje Vindtved-møller er placeret.

- Formålet med turen var, at deltagerne kunne opleve vindmøllerne og tale med de lokale, der har været gennem samme projekt, for at få mere viden og inspiration. De mødte både naboer og Lokalrådet i Sæd-Ubjerg, der fortalte om fordele, ulemper og overvejelser ved at få vindmøller tæt på, fortæller Malene Lemann, der er kommunikationschef i ProjectZero.