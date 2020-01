Danfoss-topchef: Opkøb giver vækst og flere job i Danmark

- Vi bliver en af verdens absolut førende på industriel hydraulik. Det betyder vækst også her i Danmark, siger Kim Fausing, adm. direktør for Danfoss, til TV SYD. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

Købet af Eatons hydraulikforretning for 3,3 milliarder dollar giver Danfoss større muskler og betyder vækst og flere arbejdspladser i Nordborg.

- Det her er en stor dag på Danfoss og alle vores 28.000 medarbejdere. Vi bliver en af verdens absolut førende på industriel hydraulik. Det betyder vækst også her i Danmark, siger Kim Fausing, adm. direktør for Danfoss, til TV SYD.

Opkøbet er det største i virksomhedens historie og giver Danfoss adgang til markedet for industrihydraulik, hvor Eaton Hydraulics står stærkt.

Eaton Hydraulics leverer sine produkter til kunder inden for landbrug, industri og bygge- og anlægssektoren og havde et salg i 2019 på 2,2 milliarder dollar og 11.000 ansatte.

Med købet vokser Danfoss med en tredjedel og får nu 39.000 ansatte verden over.

