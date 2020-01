Danfoss køber konkurrent og får nu 39.000 ansatte

Danfoss overtager den irske virksomhed Eatons hydraulikforretning for 3,3 milliarder dollar, hvilket er mere end 20 milliarder danske kroner.

Det oplyser Danfoss tirsdag aften i en pressemeddelelse.

Opkøbet er det største i virksomhedens historie. Købet giver Danfoss adgang til markedet for industrihydraulik, hvor Eaton Hydraulics står stærkt.

Eaton Hydraulics leverer sine produkter til kunder inden for landbrug, industri, og bygge- og anlægssektoren, og havde et salg i 2019 på 2,2 milliarder dollar og 11.000 ansatte.

Eatons hydraulikforretning vil blive lagt sammen med Danfoss Power Solutions og fordobler dermed koncernens hydraulikforretning.

Danfoss har i dag cirka 28.000 ansatte og et salg i 2019 på 7 milliarder dollar.

Kim Fausing, adm. direktør for Danfoss.

Totalt set bliver Danfoss en tredjedel større.

- I dag har vi taget et stort skridt mod at blive en af verdens absolut førende spillere på markedet for mobil- og industrihydraulik, siger Kim Fausing, adm. direktør for Danfoss, om opkøbet..

Opkøbet skal nu gennemgås og godkendes af konkurrence-myndighederne, inden handlen ventes at være endelig på plads med udganbgen af i år.

