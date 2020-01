3F-formand: Det bliver svært at finde job til alle fyrede på Danfoss

Da Danfoss mandag offentliggjorde, at virksomheden har besluttet at lukke i Kolding og flytte produktionen til Polen, kom det som et chok for fagforbundet 3F, der organiserer de fleste af de 335 berørte medarbejdere.

- Vi havde en forventning om, at der ville blive investeret i fabrikken, så jeg er både ærgerlig og trist over, at mange af vores medlemmer skal ud og finde et nyt arbejde, fortæller formand Peter Thuesen Andersen.

Efteruddannelse og omskoling

Nu går arbejdet med at hjælpe de mange ansatte i gang, for selvom fabrikken først lukkes helt ned i 2022, venter der masser af arbejde, hvis det skal lykkes at hjælpe de berørte over i ny beskæftigelse.

De fleste af de medarbejdere, der bliver ramt, er ufaglærte og mange har været i virksomheden i rigtig mange år.

Lukningen kommer bag på fagformand Peter Thuesen Andersen. Foto: Ole Møller, TV SYD

- Det er dygtige medarbejdere, der er gode til det, de gør på Danfoss. Men det bliver svært at finde 220 jobs, der matcher. Det er der simpelthen ikke arbejdspladser nok til i lokalområdet, vurderer Peter Thuesen Andersen.

Derfor bliver der for manges vedkommende brug for både efteruddannelse og omskoling til andre fagområder, mener 3F-formanden.

- Det kan være indenfor rengøring eller restaurationsbranchen. Andre kan måske satse på en uddannelse som sosu-assistent, fortæller Peter Thuesen Andersen.

Bygger nyt kontormiljø

Mens lukningen rammer medarbejderne i produktionen, bliver godt 110 funktionærstillinger bevaret i Kolding. Her bygger Danfoss et nyt kontormiljø.

Danfoss lukker også deres afdeling i Vejle. Her bliver de 128 medarbejdere tilbudt nyt job i Kolding eller i Nordborg.

Danfoss begrunder lukningen i Kolding med, at fabrikken ikke er egnet til den avancerede automatisering, der er nødvendig for at forblive konkurrencedygtige, skriver de i en pressemeddelelse.