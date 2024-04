DF ønsker højere straffe for dødsulykker

Ulykken fandt sted den 13. juni 2023, og den kunne have været undgået, konkluderer Arbejdstilsynet og Syd- og Sønderjyllands Politi.



Folketingsmedlem Peter Kofod (DF) mener, at en kvart million kroner er en lav straf, og at virksomheder generelt bør straffes hårdere, hvis de har ansvar for dødsulykker.

- Bødeniveauet i Danmark er alt for lavt, og det gælder også i sagen fra Blans. En kvart million er ikke nok for en arbejdsulykke, der koster et menneskeliv. Desuden bør man kunne straffe topledelsen direkte i denne type sager. Det skal være sådan, at man som ledelse virkelig frygter, at der sker dødsulykker, siger Peter Kofod.

Også den afdødes far, Hans Erik Meyer, efterlyser hårdere straffe.