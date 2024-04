Slagteri får bøde på 250.000 for dødsulykke – det er for billigt sluppet, mener forældrene

Accepterer bøden

Danish Crown har valgt at betale bøden. Ellers var sagen endt i retten.

- Vi har ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at vi står med et tungt ansvar i denne dybt tragiske sag. Derfor betaler vi selvfølgelig også bøden, siger Jens Hansen, som er pressechef i Danish Crown.

Han siger, at ulykken har fået Danish Crown til at styrke sikkerheden på alle sine slagterier.

- På ryggen af den tragiske ulykke satte vi et stort arbejde i gang for at afdække alle processer, når vores maskiner skal serviceres. Det betyder blandt andet, at maskinerne låses, inden de kan serviceres eller rengøres. Her går vi længere, end de danske regler kræver af os, siger Jens Hansen.

Højere straffe

Folketingsmedlem Peter Kofod (DF) har fulgt dækningen af sagen. Han er enig med Hans Erik Meyer i, at der bør kigges på strafniveauet.

- Bødeniveauet i Danmark er alt for lavt, og det gælder også i sagen fra Blans. En kvart million er ikke nok for en arbejdsulykke, der koster et menneskeliv. Desuden bør man kunne straffe topledelsen direkte i denne type sager. Det skal være sådan, at man som ledelse virkelig frygter, at der sker dødsulykker, og Dansk Folkeparti vil tage emnet op på Christiansborg, siger Peter Kofod.