Professor: Fejl burde være opdaget før dødsulykke

Burde være opdaget

Professoren undrer sig over, at maskinen blev lavet om, og han kritiserer, at man i alle de år ikke har opdaget fejlene eller gjort noget ved dem.

Danish Crown har siden 2011 haft et arbejdsmiljøcertifikat og er dermed sluppet for faste, forebyggende besøg fra Arbejdstilsynet. I stedet har slagteriet selv stået for kontrollen sammen med det private certificeringsfirma DNV.