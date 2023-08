Hans søn blev klemt ihjel – nu kommer sagen op på Christiansborg

- Til politirapporten har en ansat oplyst, at maskinen ikke kan gå i gang af sig selv. Så det skal opklares, hvem som trykkede på knappen. Jeg er ikke ude på at få hævn over en medarbejder, som har fejlet, men der ikke må være et system, der gør det muligt at begå sådan en fejl. Michals børn har mistet deres far, og ingen andre skal opleve, at deres far ikke kommer hjem fra arbejde, siger Hans Erik Meyer.

Mere kontrol

Hans Erik Meyer har skrevet til Folketingets beskæftigelsesudvalg, hvor formanden Bjarne Laustsen tager sagen op.

- Denne type maskiner står jo på mange andre arbejdspladser. Så jeg foreslår, at når der sker dødsulykker ved en maskine, så skal lignende maskiner i andre virksomheder også tjekkes, siger Bjarne Laustsen.

Måske kunne et hyppigere tilsyn have forhindret tragedien. Efter ulykken konkluderede Arbejdstilsynet, at der var ”betydelig fare” ved at bruge kassevaskeren, da der var ”risiko for at komme i klemme mellem låg og maskinens faste dele i tilfælde af utilsigtet igangsætning”.

Dermed var der ”en risiko for, at ansatte kunne pådrage sig alvorlig personskade, for eksempel i form af klemning og brud eller afgå ved døden, hvilket understøttes af den indtrufne ulykke”.