Populær dyrepark ramt af identitetsstyveri

Brug appen "Mit digitale selvforsvar", som er et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og Tryg Fonden, hvor man løbende ser eksempler på svindel og får gode råd til at undgå at falde i.

Uffe Rabe Krag fra Forbrugerrådet Tænk opfordrer til, at man kontakter sin bank, så snart man opdager, at man er kommet til at aflevere strengt personlige oplysninger, og at man anmelder det til politiet.

- Der er ikke nogen grund til at udskamme dem, der går i fælden. Det kan ske for de fleste, siger den politiske chef for Forbrugerrådet Tænk.

