Arbejdstilsynet vil have Danish Crown tiltalt efter dødsulykke

Arbejdstilsynet beder politiet rejse tiltale mod Danish Crown for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.



Tilfreds far

Det hilses velkomment af Hans Erik Meyer, som er far til den afdøde medarbejder.

- Den ulykke burde aldrig kunne finde sted, og derfor opfordrer jeg til, at man går efter at få dømt toppen af Danish Crown for at medvirke til uagtsomt manddrab. Det handler ikke kun om at få straffet den person, som har udløst ulykken, men at man gør ledelsen ansvar for, at det overhovedet kunne ske, siger Hans Erik Meyer til TV SYD.