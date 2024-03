Fik smadret baghovedet og lå seks uger i koma - en tur på en scooter ændrede hans liv

Har været heldig

I dag har Jonas har valgt at acceptere tingene, som de er.

- Der er mange folk, der spørger, hvordan jeg kan være så glad, men jeg har bare valgt at se det på den måde, at jeg kan jo ikke andet. Der er ingen grund til at tude over det, siger han.

Selvom han ikke er meget for at stille sig frem foran en forsamling, så overvejer han nu at blive tilknyttet Rådet for Sikker Trafik som frivillig og tage ud og fortælle skoleelever sin historie.

- Hvis jeg bare kan få én til at tage hjelm på, så vil det være rigtig godt. Jeg har været heldig - jeg har været meget, meget heldig, siger han.

Det handler måske om perspektiv. Han fortæller, at han har haft ti hjerneblødningen i forbindelse med ulykken blandt andet i det område af hjernen, der har med tale at gøre.

- De vidste ikke, om der var nogen hjemme, da jeg vågnede, siger han.

Derfor er han - trods alt hvad han har været igennem - glad for, at han er der, hvor han er i dag.