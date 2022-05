Første spadestik til ferieresort for over en milliard skal blive et vendepunkt for området

Et stik med spaden på Nordals er det første tydelige tegn på, at et nyt ferieresort er undervejs.

Tirsdag gik byggeriet til det kommende Nordborg Resort i gang, og den dag har Jan Bossen ventet længe på.

- Det betyder meget. Ikke kun for mig, men for hele området, lyder det fra Jan bossen.

For ti år siden fik han ideen til resortet sammen med andre lokale kræfter for at være med til at vende udviklingen med faldende befolkningstal og arbejdspladser.



Og med et spadestik på en mark ned til Himmark Strand er der blevet skabt et håb.

- Jeg er jo selv fra Nordborg, og jeg har set Nordborg forfalde. Der har været fraflytninger og ingen optimisme, og den vil vi gerne være med til at vende. Dét kan jeg allerede mærke er vendt, for bare tanken, om at det kommer, har hjulpet, siger Bent Jensen, der er ejer af Linak og investor i projektet.