Folketingsmedlem vil indkalde til debat på baggrund af stormflodshøring

En af de kommuner var Sønderborg, og her var der fredag offentlig høring om stormflod og kystsikring.

En af deltagerne ved høringen var Carsten Kock, der er medejer af Mommark Marina. Stormfloden var hård ved havnen, som nu står med en regning på mellem otte og ti millioner kroner, som forsikringen ikke dækker.

- Jeg tror, vi er den private virksomhed i Danmark, der er hårdest ramt efter stormfloden. Vi føler, at vi står rimeligt alene med det her, siger Carsten Kock.



Dansk Folkepartis Peter Kofoed, der var arrangør af fredagens høringen i Sønderborg, tager idéerne med videre til Christiansborg.

- Dansk Folkeparti kommer til at indkalde til en forespørgselsdebat på baggrund af det, vi har hørt i dag. For vi har brug for, at regeringen kommer på banen. Men vi har også brug for, at de andre partier kommer på banen, og at vi sammen finder nogle løsninger på, hvordan vi sikrer vores land mod stormfloder i fremtiden.