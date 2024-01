Stormflodsramt havneejer savner hjælp til stor millionregning

- Vi gør, hvad vi kan for at presse staten for at få afklaring. For eksempel dæmningen ud til Kegnæs. 50 millioner kroner i runde tal koster det, hvis vi skal renovere den, og det skal vi selvfølgelig. Og så skal det jo gøres ordentligt, sådan at vi ikke risikerer at stå i samme situation, hvis en ny stormflod rammer, siger Ellen Trane Nørby, (V), der er 2. Viceborgmester i Sønderborg Kommune.

Tager idéer med til Christiansborg

Dansk Folkepartis Peter Kofoed, der var arrangør af fredagens høringen i Sønderborg, tager idéerne med videre til Christiansborg.

- Dansk Folkeparti kommer til at indkalde til en forespørgselsdebat på baggrund af det, vi har hørt i dag. For vi har brug for, at regeringen kommer på banen. Men vi har også brug for, at de andre partier kommer på banen, og at vi sammen finder nogle løsninger på, hvordan vi sikrer vores land mod stormfloder i fremtiden. Fordi vi får mere vand i fremtiden. Og vi skal beskytte det liv, der er i vores landdistrikter og mindre byer og kommuner. Her skal vi også kunne bo i fremtiden, og det er det, vi vil sikre, siger han.