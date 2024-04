Hver fjerde gigtramte ønsker at tale med en ligesindet

En undersøgelse viser således, at hver fjerde i Gigtforeningens brugerpanel ønskede at tale med en anden med gigt, da de var nydiagnosticerede.



- Det kan være frygteligt ensomt at få en gigtdiagnose. For selvom man har både venner og familie, der gerne vil forstå, så er det svært at sætte sig ind i, hvad det vil sige at have gigt. Det er svært at vide, hvordan det gør ondt, hvorfor man er træt og hvilke tanker, man har, siger direktør Mette Bryde Lind.



Derfor har Gigtforeningen lavet et projekt, hvor gigtramte kan få en samtalemakker.



- På den måde bliver man mødt af en, der med det samme ved, hvad man taler om. Det kan være en kæmpestor befrielse, siger direktør Mette Bryde Lind.



En af dem, der har mærket befrielsen ved at få en samtalemakker er 51-årige Bjarke Petersen fra Sønderborg.

Han lider af svær slidgigt i knæ, hofte, ryg, lænd og håndled og kan nogle gange have svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Men det hjælper at tale med hans samtalemakker.

- Når vi har snakket, får jeg det bedre. Så tænker jeg, at det nok skal gå. Jeg er ikke ene om det her, siger han.

Du kan læse mere om Bjarke Petersens erfaringer med en samtalemakker i artiklen herunder.