Klapperne på ikonisk bro står åbne hele efterårsferien

For at fremtidssikre broens funktion og drift, så skal alle ind- og udvendige overflader af broens bevægelige klapfag afrenses og påføres ny beskyttende overfladebehandling.

Derfor kan Kong Christian X’s Bro den kommende uge hverken passeres af gående, cyklister eller bilister, da broens klapper skal stå åbne i hele perioden, hvor arbejdet står på.

Det bliver en af de længste lukningsperioder, siden broen blev taget i brug i 1930.

De første afspærringer bliver sat op i aften fra klokken 22, og så kan det store beskyttelsesarbejde mandag morgen gå i gang for alvor.

- Det får store konsekvenser for alle, der plejer at bruge broen. Vi håber på, at trafikanterne tager det med godt humør og hjælper hinanden med samkørsel, ligesom kommunen er klar med både shuttlebusser og cykelfærge, siger Lars T. Barsballe, der er afdelingsleder for Projekt og Anlæg.



Turistattraktion

Det må også forventes, at arbejdet på broen og den langvarige åbning af broklapperne bliver en turistattraktion i efterårsferien. Uge 42 er netop valgt, da lukningen her ventes at genere mindst muligt på grund af mindre arbejdstrafik.

Selve beskyttelsesarbejdet vil foregå alle den kommende uges dage fra klokken 06 til 20.

Shuttlebusserne vil køre i døgndrift, mens der indsættes cykelfærge på den sydlige side af broen, som sejler alle dage i tidsrummet mellem kl. 06 -20.

