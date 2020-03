Nu får Dybbøl Mølle endelig vinger igen

Istandsættelsen af Dybbøl Mølle kommer til at koste omkring 3,5 million kroner. Foto: Michael Nielsen

De 22 meter lange møllevinger har været klar siden midten af februar, og nu nærmer det store renoveringsarbejde af Dybbøl Mølle sig sin afslutning.

Onsdag bliver vingerne monteret på selve vingehatten, og i løbet af de kommende tre uger bliver det sidste arbejde gjort færdig. Her skal vindbrædderne monteres, så møllen igen er klar til at male korn.

Arbejdet med at få møllen tilbage i topform har været i gang siden 31. juli 2019, hvor de gamle vinger blev savet af møllen.

Stort arbejde

Det kommer til at koste over 3,5 millioner kroner at renovere Dybbøl Mølle. Pengene kommer blandt andet fra finanslovsaftalen med den tidligere regering, fra Slots- og Kulturstyrelsen og fra fonde.

Afslutningen på hele projektet bliver markeret den 18. april på Dybbøldagen.