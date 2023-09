Rektor og elev efter hackerangreb: - Det er helt forfærdeligt

I brevet står der:

'at man vurderer, at der er en høj risiko for, at der blandt de lækkede data kan være personfølsomme oplysninger (...) samt at det ikke kan udelukkes, at der er øget risiko for identitetstyveri.



Og hvis man har hemmelig adresse eller telefonnummer, kan de komme fremmede til kendskab'.

Ifølge GDPR-reglerne er der skærpede krav til sikkerhed, når man skal behandle og opbevare mindreåriges personfølsomme oplysninger.

IT-center opdagede ikke lækket i første omgang

Hackerangrebet skete ved, at en elev på en af skolerne havde fået virus på sin private computer, som betød, at hackerne ad den vej fik adgang til systemet. Herved fik hackerne adgang til yderligere 71 computere samt en administrationskonto, og dermed fuld kontrol over skolerens it-system.

Den 8. september meldte IT-Center Syd ud til skolerne, at der ikke var personfølsomme oplysninger, der var blevet lækket. Fire dage senere får it-selskabet et tip om, at det stod mere grelt til.

- Vores første undersøgelse viste ikke, der var et datalæk. Organisationen, der har været inde i vores system, arbejder meget professionelt, og de har sørget for at rydde op efter sig, så der var ikke nogle væsentlige spor, der signalerede kopiering eller flytning af data, fortæller vicedirektør på EUC Syd og formand for styregruppen for IT-Center Syd, Birgitte Kastrup Hansen.

Hackerne, som få dage efter angrebet henvendte sig til skolerne med skærmbilleder fra hackergruppen Rhysida, som bevis for, at de har de følsomme data, kræver en løsesum på fem bitcoin eller det der svarer til næsten en million kroner, fortæller Birgitte Kastrup Hansen. Det fik de fra den 12. til den 18. september, ellers ville oplysningerne blive offentliggjort.

- Det har vi ikke haft planer om at imødekomme, siger hun.

- Vi er af den indstilling at ved at betale penge til sådan en organisation, bidrager vi positivt til, at deres næste angreb finansieres, siger Birgitte Kastrup Hansen.