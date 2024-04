Sønderborg holder fast i kønsopdelt svømning trods kritik fra minister

Men i Humlehøjhallen, handler svømmertimerne kun for det ene køn om noget andet, hvis man spørger Nanna Winther.

- Det handler mere om, at der er mere ro, og der er lidt mere fokus på, at det er banesvømning og motionssvømning, og der er for eksempel ikke så mange børn, der hopper fra vipper. Der er bare en lidt anden ro og en anden stemning, siger Nanna Winther.

Ministerens bekymring bliver heller ikke delt af udvalgsformanden i Sønderborg.

- Det kommer mellem 40 og 45 kvinder, og det er maks. en håndfuld, der har en anden etnisk baggrund. Vi har haft kvindesvømning i mange år. Det giver en anden form for socialt samvær. Det er mere hyggeligt og giver en større lyst til at svømme, siger Christel Leiendecker.

Formanden fortæller også, at mændene er velkomne til at få deres egen tid i badevandet, men at ingen har efterspurgt tilbuddet.