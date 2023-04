Solcelleanlæg på 4.500 m2 skal skabe klimavenligt ly for biler ved sønderjysk sygehus

Oven på overdækningen til det 9.000 m2 store p-areal, der i dag bliver brugt til langtidsparkering og medarbejderparkering. skal der opsættes et ca. 4.500 m2 stort solcelleanlæg.



- Region Syddanmark har i dag solceller på hver eneste ledige tagflade på regionens bygninger og et stort solcelleanlæg på jorden ved det nye OUH, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Nu går vi i gang med at udnytte vores parkeringsarealer og tager dermed endnu et vigtigt skridt hen imod vores mål om, at 20 pct. af regionens samlede elforbrug skal dækkes af solenergi i 2030.