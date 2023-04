Borgmester glæder sig over nyt system mod naturkatastrofer

- Det, at vi kan blive varslet før en oversvømmelse, gør, at vi for det første kan reagere.

- Og så kan vi gå ud på vores havnekant og lægge sandsække ud, så vandet ikke løber ind i byen, siger borgmester Knud Erik Langhoff (K).

Ifølge Michael Butts kan vi sagtens risikere at få oversvømmelser i Danmark på trods af varslingssystemet, men vi vil være bedre rustede.

- I fremtiden vil vi med det fulde varslingssystem blive endnu bedre rustede, end vi allerede er - fordi vi vil få bedre varslinger om oversvømmelser, når vi kommer frem til slutningen af projektet, lyder det fra Michael Butts.