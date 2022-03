Stort sønderjysk kaffebord til en 100-årig

- Der var jo ingen roklubber dengang og med Genforeningen kommer der en masse folk fra København og Kolding og så videre hertil. De slår sig så ned og danner foreninger, det gælder en masse foreninger og i Gråsten, kom der så en roklub, siger Axel Johnsen, formand Gråsten Ro- og Kajakklub.

Klub med fornyelse

100 år efter grundlæggelsen er der fortsat god aktivitet i klubben. I 2018 roede medlemmerne tilsammen 30.000 km og slog dermed en rekord fra 1950’erne. I 2019 anskaffede klubben to moderne coastal-både i glasfiber, og i 2021 indviedes et nyt kajakhus med plads til 60 kajakker.

- Dét der med at komme ud på vandet. Når man sidder på et kontor til daglig, så er det dejligt at komme en tur ud på vandet. At se vejr og vind og se, hvordan naturen skifter fra forår til sommer til efterår, siger Helle Grau Skriver, roer.