Tog afsted fra Dybbøl for ti år siden: Torbjørn skriver verdenshistorie med vanvittig rejse

Ville ikke gøre det igen - men heller ikke være det foruden

Hvis Torbjørn Pedersen med det, han ved i dag, kunne gå ti år tilbage, ville han advare sig selv mod at stige ombord på den første bus i Sønderborg.

- Tre af de skibe, jeg har sejlet med, ligger i dag på havets bund. To gange har jeg haft et gevær for panden, hvor jeg lige så godt kunne være død. Inden for de samme 48 timer var jeg to gange lige ved at køre galt på steder, hvor der med sikkerhed ikke kommer ambulancer eller den slags. Og så har jeg ligget syg i 14 dage med cerebral malaria, som er den malaria, der går i hjernen og kan slå en ihjel på bare et par dage, fortæller Torbjørn Pedersen og fortsætter:

- Jeg er ikke sikker på, at den kan gå to gange. Jeg har været mere end bare heldig, at jeg er kommet helskindet igennem. Hvis prisen er, at man ikke kommer hjem, så er det ikke det værd.