Ung sønderjyde synger for finaleplads

Fredag aften klokken 20 går 16-årige Cristian Oprea på scenen, når semifinalen i årets udgave af musikkonkurrencen X Factor går i gang.



Aftenens performance på livescenen i Brøndby bliver den sjette i rækken for sønderborgenseren. Ender den unge sanger i top 3 i seerafstemningen, står den i næste uge på finaleshow i Arena Randers.

- Det er jo ret sygt at være nået hertil. Jeg stod selv til finalen sidste år og drømte om at være med i X Factor, og nu er jeg et skridt fra at være der, hvor jeg drømte om at stå for et år siden, siger Cristian Oprea.