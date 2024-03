X Factor-deltager føler et ansvar for at repræsentere sit ophav

Det er første gang, at en borger fra det danske mindretal er nået så langt i sangkonkurrencen, og det forpligter, mener den 28-årige sanger.

- Ja, det gør det, fordi jeg føler, at jeg har et ansvar. Jeg er en repræsentant, og jeg vil gerne gøre det godt og vise, at det er fantastisk at vokse op i det danske mindretal, fortæller hun uden for hallen i Brøndby under prøverne til fredagens show.