Vandretur giver blinde og svagtseende indsigt i Sønderjyllands historie

- Det hyggelige samvær og det at bevæge sig har været mindske den seneste tid, så det glæder mig, at nogle kaster sig ud i nogle fysiske udfordringer på det niveau, de er på, siger Jesper Mathiesen og tilføjer, at selvom gruppen har synsbesvær, så kan de sagtens fornemme de smukke omgivelser.

- Vi er i forårsmånederne, hvor det hele springer ud, og det kan man tydeligt mærke, selvom man ikke kan se. Vi kan fornemme lydene og duftene. På Gendarmstien går meget af ruten langs vandet, og det kan vi også fornemme. Vi kan hører vandet og mærke underlaget, der hele tiden skifter fra sti til skovbund til strand.

Vandreturen slutter søndag med et besøg blandt andet ved Dybbøl Mølle.