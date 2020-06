Ny grænsesti for vandreentusiaster åbner uden planlagt festivitas

Det er en stor dag for Andreas L. Andreasen.

I dag kunne han nemlig se de første vandreentusiaster bevæge sig ud på "Grænsestien" - en ny vandrerute, der så vidt muligt følger den gamle grænse som den så ud efter 1864 og frem til 1920. En rute som han selv har været med til at lave.

Hele historien omkring grænsen er jo sådan set gået lidt i glemmebogen, synes vi, der har taget initiativ til det her. Andreas L. Andreasen, idémand bag grænsestien

Kommunens bidrag til genforeningsjubilæet

- Hele historien omkring grænsen er jo sådan set gået lidt i glemmebogen, synes vi, der har taget initiativ til det her. Derfor vil vi gerne være med til at genfortælle mange af de episoder, der er foregået langs med grænsestien, fortæller Andreas L. Andreasen.

Grænsestien er Esbjerg Kommunes bidrag til genforeningsåret.

Dagen skulle egentlig have været markeret med en stor indvielsesfest, men det er alt sammen udskudt på grund af coronasituationen. Men da stien stod færdigt som planlagt, åbner den alligevel i dag.

- Det er ærgerligt, at det gik i vasken med hensyn til indvielsen. Der var jo lagt op til det helt store, siger Andreas L. Andreasen, som dog kan fortælle, at festen forhåbentlig skal holdes til næste år.

Historier om livet i grænselandet

Den 48 kilometer lange vandrerute byder blandt andet på shelters, informationshytter og såkaldte talende skygger udført i stål, der fortæller historier om livet i grænselandet.

Informationsbygningerne er inspireret af de selvbyggede, primitive skjul, hvor tyske grænsegendarmer søgte ly for vejret. Foto: Ole Møller, TV SYD

- I informationshytterne kan man desuden få noget at vide om selve stiforløbet og om historien bag. Selve rammerne her et en kopi af gendarmhytterne, som de tyske soldater stod i læ ved førhen, fortæller Andreas L. Andreasen.

Han håber, at folk vil benytte sig af de nye vandreforhold mellem Vester Vedsted og Villebøl, som også skal tjene til at minde de besøgende om en væsentlig pointe, som mange ofte glemmer, når det handler om det vestligste hjørne af grænselandet.

Ribe har altid ligget i Danmark

- Mange tror fejlagtigt, at grænsen 1864-1920 fulgte Kongeåen fra Hejls helt ud til Vadehavet. Men det gjorde den ikke. Den gik fra oppe ved Villebøl for at gå øst og Syd om Ribe og derfra ud til Vadehavet ved Vester Vedsted, hvor grænsesten nummer 1 står, siger Andreas L. Andreasen.

Ribe har dermed aldrig været en del af Sønderjylland, selvom byen ligger syd for Kongeåen.

- Den danske Dronning Margrete den 1. lagde Ribe ind under Ribe Bispestol og dermed ind under kronen, så derfor blev byen aldrig en del af hertugdømmerne, og derfor var Ribe heller ikke en del af grænsedragningen efter nederlaget ved Dybbøl i 1864, forklarer Andreas L. Andreasen.

Grænsedragningen gik syd om Ribe (rød linje). Den fulgte altså ikke Kongeåen i lige linje fra Hejls i Øst og ud til Vadehavet, som mange tror. Foto: Ole Møller, TV SYD

