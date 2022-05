Endnu en storkeunge er død i Smedager

Opdateret med citat fra Mogens Lange, næstformand for storkene.dk

Nu er storkeunge nummer to i reden i Smedager død. Der blev lagt fem æg og fem unger klækkede, men nu er der kun tre unger tilbage i reden.

- Det er jo det der sker i naturen. Jeg havde frygtet det efter nogle kolde og våde dage. Selv om forældrene skifter mellem at ligge på reden og hente føde, så kommer de jo våde tilbage fra en tur i marken, og så bliver hele reden våd. Og den pågældende unge var ikke den stærkeste, lyder det fra Mogens Lange, storkeentusiast og næstformand for storkene.dk

Ifølge hjemmesiden er den sandsynligvis død af underernæring, da den ikke hurtigt nok er kommet til foderet.

- Der er mange munde at mætte, nogle gange op til syv stykker, og så kan det være svært for de mindste at få føde nok. Nu er der så kun tre unger tilbage, og det betyder så mere mad til dem. Ofte så smider forældrene den døde unge ud af reden efter et par dage, eller så bliver den simpelt hen trampet ned i redematerialet, fortæller Mogens Lange



Den første unge døde i mandags og havde et sår eller rift på låret. Den er i øjeblikket ved at blive undersøgt.