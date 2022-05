Dødsfald i storkereden i Smedager

- Den ligger nok i reden nogle dage endnu, og så smider forældrene den ud af reden. Det tager lidt tid, for forældrene er ikke så hurtige til at opfatte, at noget er galt, siger Mogens Lange.

Om der kommer flere storkeunger til reden i Smedager er endnu uvist.

-Jeg er i tvivl, om de sidste to æg klækker, jeg tror, at vi er heldige, hvis bare et æg mere klækker, for de skulle have været klækket i dag, siger storkeeksperten og slår fast, at han håber, at der vil komme flere levende og blivende unger i reden.