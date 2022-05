Et plaster på såret: Nyt liv i storkereden

Men vi kan dog heller ikke ånde helt lettet op endnu.

Storkeekspert Mogens Lange fra storkene.dk peger på, at det for storkeunger er den første tid, der er mest svær. Det gør sig især gældende for den nye unge, der er noget mindre end de to andre.

- Selvom den nye unge er en efternøler, så kan den godt nå at komme med, men der skal lidt held og lidt dygtighed fra forældrenes side til.

- Den nye unge har ikke lige så nemt ved at komme rundt i reden som de to andre, så det er afgørende, at forældrefuglene forstår at få lagt ungernes foder, så det er lige til at gå til for den nye unge, siger Mogens Lange.