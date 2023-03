Storken er landet i Smedager – og det ser ud til, den har været der før

Måske kommer magen snart

Det er forholdsvis tidligt, at storken er kommet til Smedager, og det tyder også på at det er en såkaldt vesttrækker – ligesom storken Clyde.

- Vi gætter på, at den har været i Spanien og overvintre, men det er umuligt at være sikker, for vi kan ikke spore den, siger Jess Frederiksen.

Håbet er, at storken ikke kommer til at være alene i reden længe, for snart burde en mage melde sig på banen.

- Hvis vi er lidt heldige, så ankommer magen Connie i slutningen af marts. Så kan hanstorken også nå at få gjort reden i stand i mellemtiden, siger Jess Frederiksen.