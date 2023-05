Trist storkenyt: To unger er døde

Han uddyber heraf, at der kan være forskellige årsager til dødsfaldet.

- Ungen kan have haft en sygdom eller måske har den brugt mange kræfter på at klække sig fri. Så mange kræfter, at den er død af det, siger Jess Frederiksen fra Storkene.dk og forsætter.

- Det kunne godt være den sidste unge, som klækkede, der er død, siger Jess Frederiksen.

Vejret

Vejret spiller en afgørende rolle for, hvor godt storkeungerne kommer fra start. Det har nemlig ikke regnet i lang tid, hvilket gør det sværere for storkeforældrene at finde føde. For når vejret er lunt, men fugtigt, så er der rig mulighed for at samle regnorme ind til storkeungerne.

- Det må gerne snart regne igen. Tørt vejr er livsfarligt for ungerne, siger Jess Frederiksen.