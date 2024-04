Giver paddehuller nok storkemad? - Nu skal æg og frøer tælles

Her skal der gerne komme liv i form af frøer, frøæg og andre insekter, som er guf for storke.

Men virker paddevandhullerne efter planen?

Det tager Storkene.dk lørdag ud for at undersøge. Her har de tænkt at besøge omkring 20 vandhuller i området omkring Smedager, som blev etableret for mellem fire og seks år siden.

- Vi tager simpelthen ud for at se efter frøæg. Vi ved, at der er frøer og padder i vandhullerne, men vi ved ikke, hvor meget liv der er, fortæller Jess Frederiksen, der er formand i storkeforeningen.