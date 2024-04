Padder i 20 vandhuller tælles for at redde storkene

Men virker paddevandhullerne efter planen?

Det tager Storkene.dk lørdag ud for at undersøge. Her har de tænkt at besøge omkring 20 vandhuller i området omkring Smedager, som blev etableret for mellem fire og seks år siden.

- Vi tager simpelthen ud for at se efter frøæg. Vi ved, at der er frøer og padder i vandhullerne, men vi ved ikke, hvor meget liv der er, fortæller Jess Frederiksen, der er formand i storkeforeningen.