Kommunen når ikke i mål med affaldssortering, men Anne Sophie har opfundet sit eget system

Læg forhandlingen på hylden

Ud fra Lina Katans ph.d-projekt er det blevet tydeligt, at flere har en anden indstilling til sortering af glas og papir, da man har sorteret det fra restaffaldet i længere tid.

På det område er sortering bare måden, man skiller sig af med affaldet.

For at få indarbejdet den samme selvfølgelighed i forhold til de nyere former for sortering, har hun et par anbefalinger til borgere, der oplever affaldssortering som noget krævende.

- Få et system til indendørs sortering. Sådan et system bærer en symbolik med ind i hjemmet, som gør det svært at ignorere, at for eksempel plast ikke hører hjemme i restaffaldet, siger Lina Katan.

Med et sorteringssystem kan man derfor lægge noget af den mentale energi på hylden, når der skal affaldssorteres, og det leder videre til hendes sidste pointe:

- Ændr indstilling til affaldssortering. Ressourcerne er begrænsede, og det koster miljø og klima dyrt at udvinde nye. Vi skal forstå, at sortering er nødvendigt, for vi skal bruge ressourcerne igen. Vi har ikke råd til at lade være, siger hun.