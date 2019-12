3F om EU-vejpakke: Endelig er det cirkus ovre

I seks lange år har det politiske tovtrækkeri været i gang. Politikerne i EU har arbejdet for at blive enige om en vejpakke, der skal sikre fair konkurrence og ordnede forhold i transportbranchen. Vejpakken forventes at blive stemt igennem i den kommende uge. Og en fremtid med mindre social dumping og bedre vilkår for lastbilchauffører er sød musik i ørerne hos 3F.

- Det er det bedste, vi har set i mange år. Det, vi har oplevet hidtil, har været helt uacceptabelt, siger Kim Brandt, der er konsulent hos 3F og som har fulgt sagen tæt.

Det betyder, at der bliver fair konkurrence. Kim Brandt, Konsulent hos 3F.

EU vejpakken har været undervejs siden 2014, og den skal blandt andet sikre lige lønforhold for danske og udenlandske lastbilchauffører, når de kører i Danmark. Derfor glædes Kim Brandt også over at ventetiden omsider ser ud til at være ovre.

- Jeg tænker endelig! Nu har det cirkus stået på i så mange år, så det er dejligt, at vi ser ud til langt om længe at være i mål, siger Kim Brandt til TV SYD.

Nu bliver der fair konkurrence

Ifølge ham er det bedste ved aftalen, at de danske chauffører nu kan se frem til mere odnede lønforhold, da de ikke længere skal konkurrere på løn med eksempelvis rumænske og polske chauffører.

- Det betyder, at der bliver fair konkurrence, siger Kim Brandt.

Derudover betyder aftalen også, at chauffører ikke må foretage ugehvil i førerhuset.

Fremover mener Kim Brandt, at chauffører vil vinde opgaver på, hvem der kan køre strækningerne med de laveste omkostninger – eksempelvis ved at køre mest energioptimalt og dermed holde brændstofforbruget nede.

Der er mange brådne kar i den her branche, så kontrollen bliver nødt til at starte nu. Kim Brandt, Konsulent hos 3F.

Forbrugerne kommer til at betale prisen

Men han anerkender også, at den nye aftale vil betyde ekstraomkostninger for forbrugerne, da også de udenlandske chauffører i fremtiden skal lønnes efter danske overenskomster.

- Det bliver dyrere for forbrugerne. Det kan vi lige så godt sige. Men de billeder vi så sidste år fra Padborg – de forhold kan vi ikke byde mennesker – det håber jeg også, danskerne er enige i, siger Kim Brandt.

Læs også Så kummerligt boede de udenlandske chauffører

Billederne, som Kim Brandt henviser til, stammer fra en slumlejr i Padborg, som Fagbladet 3F afslørede i oktober 2018. Her boede filippinske og srilanske lastbilchauffører i uhumske containere eller i uopvarmede lastbilanhængere med presenning over. Derudover tjente chaufførerne ifølge fagbladet cirka 15 kroner i timen for lange arbejdsdage for den store danske vognmandsvirksomhed Kurt Beier Transport A/S.

Det her er et af mange billeder fra lejren i Padborg. Foto: Fagbladet 3F

Kontrollen skal starte nu

Ifølge Kim Brandt er den største svaghed ved aftalen, at den kommer til at kræve en del kontrol de næste år, hvis den skal nytte.

Blandt andet stiller den nye vejpakke krav til det, der hedder carbotagekørsel. Fremover skal udenlanske chauffører opholde sig udenfor Danmark i fem dage, før de må tage nye opgaver i Danmark. Til at tjekke det skal alle lastbiler have monteret en "smart taktograf", som sladrer om chaufførernes placering. Men ifølge lovteksten skal taktograferne først være monteret i 2024 - og det er for sent, mener Kim Brandt.

- Der er mange brådne kar i den her branche, så kontrollen bliver nødt til at starte nu, siger han.

Her mener han, at nummerpladescannere kan udgøre en del af løsningen, så politiet kan se, hvor bilerne opholder sig hvornår.

Vejpakken skal til afstemning i EU i den kommende uge.