Bedre vilkår for lastbilchauffører: Efter flere års forhandlinger er EUs vejpakke endelig i hus

EU har netop indgået en aftale om den såkaldte vejpakke, der skal gøre op med underbetalte lastbilchauffører og primitive lastbillejre.

Med aftalen, som har været forhandlet siden 2014, bliver der blandt andet strammet op på reglerne for udenlandske lastbilers systematiske cabotagekørsel med en grænse på syv dage og tre kørsler.

Derefter kan cabotagekørsel først ske igen efter en pause på fire dage.

At aftalen stort set er i hus, er afgørende for den danske transportbranche, mener branchedirektør i DI (Dansk Industri) Transport, Michael Svane:

- Det er rigtig vigtigt, vi har fået en aftale. Vi kan ikke holde til ikke at vide, hvad spillereglerne er.

Læs også Danske Vognmænd: Vejpakken er stort skridt i den rigtige retning

Kørsel i Danmark til danske lønninger

Det kommer i praksis til at betyde, at der skal køres efter dansk lønniveau, når der køres cabotage i Danmark. Og det betyder igen, at den nationale transport får det lettere, da den ikke længere skal konkurrere med cabotagekørsel til rumænske eller bulgarske lønninger.

Det får vidtrækkende konsekvenser for transportbranchen indenfor EU - og ikke mindst for prisen for at transportere varer. Alligevel er Michael Svane tilfreds med den nye vejpakke, der har været undervejs i længe.:

- Det vil blive dyrere at transporterer varer, og det vil man også kunne mærke hos forbrugerne. Men enighed om transporten i EU er mere afgørende for os, så der ikke hersker kaotiske tilstande.

Ingen overnatning i førerhus

De nye regler medfører også forbud mod overnatning i førerhuset, når chaufførerne skal holde deres ugentlige 45-timers hvil. Desuden skal de tage tilbage til deres hjemland eller ansættelsesland hver tredje uge.

De endelige og sidste forhandliger om indgåelse af en aftale om vejpakken foregår i EU Kommissionen i næste uge.