Alle deltager i kommunekamp: Får Danmarks vildeste natur plads i syd?

Han kalder Haderslev for en allerede naturskøn kommune, men han håber, at deltagelsen i konkurrencen - med inddragelse af borgerne - vil gøre kommunen endnu mere skøn.

Kommunen har allerede opfordret borgere til at melde ind med de gode idéer.

Begejstret miljøminister

Det var miljøminister, Lea Wermelin (S), der i midten af februar annoncerede konkurrencen.

Om årsagen til at afholde konkurrencen sagde hun dengang i en pressemeddelelse:

- Vi står midt i en naturkrise. Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og herhjemme er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for helt at forsvinde. Den gode nyhed er, at alle kan gøre en forskel for naturen. Da Hjørring Kommune gav plads til mere vild natur i stedet for græsørkener i haver og rundkørsler, myldrede det frem med sommerfugle og bier. Så tænk, hvis vi får hele Danmark og alle kommuner med på den rejse. Lige fra den lokale skolegård til boligblokken, plejehjemmet og idrætspladsen.